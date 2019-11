Twee Albanese weesbeertjes aangekomen in Natuurhulpcentrum Lien Vande Kerkhof

17 november 2019

21u24 0 Oudsbergen Twee van de dood geredde weesbeertjes uit Albanië zijn zondagochtend aangekomen in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen. De jonge dieren, die donderdag op transport werden gezet, stellen het goed, maar blijven voorlopig wel in quarantaine.

De moeder van de bruine beren die in februari geboren werden, sloeg op de vlucht toen arbeiders tijdens graafwerken voor een gaspijpleiding in het Panaritgebergte op hun hol stootten. “Als de bouwvakkers de kleine beertjes niet hadden meegenomen, waren ze omgekomen van de honger”, zegt Stijn Meerschart, dierenverzorger van het Natuurhulpcentrum.

Euthanasie

“Omdat men in Albanië geen legale oplossing voor handen had, werden wij ingeschakeld”, vertelt Stijn. “De keuze was heel simpel: als wij de beertjes niet konden verzorgen, werd er euthanasie toegepast. Omdat we nog drie andere beren hadden, moesten we even wachten op hun vertrek naar een dierentuin in Ierland. Donderdag vatten de jonge beren uit Albanië dan eindelijk hun reis aan naar België. Voorlopig blijven ze een poosje in quarantaine. Ze mogen zeker geen kou vatten en we zullen hun gezondheid onderzoeken. Daarna zullen ze verplaatst worden naar een buitenverblijf en gaan wij in tussentijd op zoek naar een geschikte thuis”