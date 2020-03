Trucker krijgt geen straf voor doodrijden Zara (13): “Onze dochter is minder waard dan snelheidsovertreding” Marco Mariotti

05 maart 2020

18u45 98 Oudsbergen De vrachtwagenbestuurder die Zara Braeken doodreed is schuldig verklaard, maar krijgt geen straf. Dat besliste de politierechtbank. De man reed met een vuilniswagen achteruit en raakte een 13-jarig meisje, dat te voet naar huis wandelde nadat ze van de bus was gestapt. De politierechter sprak van verstrooidheid. “We begrijpen niet dat er geen enkele straf volgt”, reageert haar moeder Winnie Bloemen.

Eén ding is héél duidelijk. De voetgangster zelf - Zara Braeken - trof geen enkele schuld. Uit het onderzoek bleek dat de chauffeur haar had moeten zien via de zijspiegel en via de achteruitrijcamera. De vrachtwagen reed ook schuin achteruit, toen het gevaarte met de linkerachterzijde de 13-jarige raakte, waarna ze onder de vrachtwagen belandde.

Getuigen zagen dat ze zéker nooit de straat overstak toen de vuilniswagen eraan kwam. “De dodelijke klap in de Beemdstraat in Meeuwen-Gruitrode was een zeer spijtig ongeval met een moment van aandachtsverlies bij de chauffeur”, klinkt het bij de rechtbank. “Hij is schuldig verklaard aan onopzettelijke doding, iets dat hij nooit betwistte.” Het dramatisch ongeval gebeurde op enkele honderden meters van de woonplaats van het slachtoffer, dat met haar zus en ouders in dezelfde straat woonde.

Signaal

De familie begrijpt de uitspraak niet. “Dit verdient onze Zara écht niet. Wij zijn vooral teleurgesteld. Welk signaal geeft dit aan de maatschappij? Bij een straf met uitstel was het gevolg voor de betrokkene hetzelfde geweest en die mildheid was voor ons oké. Maar dan had de maatschappij wel het juiste signaal gehad. Het blijft een ongeval maar er zijn wel grote fouten gemaakt, met zeer grote gevolgen.”

Iedereen is maar bezig over hoe erg het is voor de chauffeur en dat het voor hem levenslang is. Wij zijn onze dochter kwijt. Is dat niet een beetje veel erger? Het lijkt alsof zijn verdriet erger is dan het onze Mama Winnie Bloemen

“Zelfs de bestuurder verklaarde dat hij zijn straf zou aanvaarden, maar hoopte op uitstel. Hij kreeg zelfs minder dan dat en nog meer mildheid. Waar is het respect voor Zara gebleven? Als het geven van een snelheidsovertreding al meer waard is dan haar het leven te ontnemen. Iedereen is maar bezig over hoe erg het is voor de chauffeur en dat het voor hem levenslang is. Wij zijn onze dochter kwijt. Is dat niet een beetje veel erger? Het lijkt alsof zijn verdriet erger is dan het onze.”

Schadevergoeding

De politierechtbank koos toch voor het meest milde oordeel. “Het ongeval zelf heeft zowel voor de nabestaanden, als voor beklaagde een ernstige impact op het leven en zal door geen enkele partij ooit vergeten worden. Het doel van een bestraffing, namelijk vergelding of preventie, is in deze zaak afwezig.”