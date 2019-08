Tijgerin Carla uit haar lijden verlost na helse pijnen, Sandro ontdekt zijn nieuwe buitenkooi Birger Vandael

23 augustus 2019

12u24 0 Oudsbergen Natuurhulpcentrum Opglabbeek had donderdagavond slecht (en een beetje goed) nieuws over de twee tijgers. Carla werd na helse pijnen uit haar lijden verlost. Tijger Sandro zit sinds deze week in een mooie buitenkooi.

Eind mei kreeg het Natuurhulpcentrum er twee opvallende bewoners bij: Sandro en Carla, twee verwaarloosde tijgers die verbleven in de verlaten dierentuin in het Spaanse Ayamonte. Door financiële problemen waren er geen verzorgers meer, geen dierenvoeding noch drinkbaar water. Een plaatselijke dierenrechtenorganisatie klaagde de mistoestanden aan bij de stad, die overigens eigenaar is van het park. Ze besloten om de meest gezonde dieren te verkopen aan geïnteresseerde dierentuinen, maar een aantal dieren bleef ter plaatse in de miserie zitten.

Cataract

Het Natuurhulpcentrum sprong ondanks plaatsgebrek in de bres en haalde de dieren naar Oudsbergen. Ze werden in afzondering geplaatst en kregen speciale zorgen van de dierenarts. Een kleine maand geleden bleek op de Internationale Dag van de Tijger dat het duo nog in quarantaine zat en dat het met Carla niet goed ging. Ze was slechtziend ten gevolge van cataract en de bloed- en nierwaarden waren niet goed. “Na veel wikken en wegen werd besloten om Carla uit haar lijden te verlossen”, klonk het deze week.

Sandro geniet van buitenlucht

Gelukkig gaat het beter met Sandro. “Het was fantastisch om te zien hoe Sandro zijn nieuwe kooi ontdekte, ging baden in zijn drinkpoel, zijn nagels aan een boomstam scherpte en de verschillende ligplaatsen ontdekte. Nu het duidelijk is dat Sandro zijn weg alleen zonder Carla zal verder zetten, kunnen we op zoek gaan naar een geschikte nieuwe thuis voor dit prachtige dier.”

Tijdens de opendeurdagen, de eerste drie zondagen van september, is Sandro samen met heel wat andere wilde dieren te zien.