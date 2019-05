Ticketverkoop vrijetijdsseizoen voor het eerst via nieuwe webshop BVDH

Volgende week op woensdag 5 juni start de abonnementenverkoop van Cultuurpunt en den Ichter. Een week later zijn er ook losse tickets te koop en kan er ingeschreven worden voor allerlei activiteiten. Met de nieuwe website www.webshop.oudsbergen.be kan dat allemaal online, maar ook nog steeds in Cultuurpunt en den Ichter. “Nieuw dit seizoen is dat den Ichter en Cultuurpunt uitpakken met één gezamenlijk podiumprogramma en vormingsaanbod”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van cultuur. We zetten ook graag in op schitterend talent uit de regio. Het nieuwe vrijetijdsseizoen werd vorige week bekendgemaakt. Alle Oudsbergenaren kregen een brochure van maar liefst 132 pagina’s dik in de brievenbus en ok in de buurgemeenten werd de brochure verspreid.