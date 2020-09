Tibo Meermans wint Belgian Junior Circuit bij de 13-jarigen Werner Thys

17 september 2020

09u57 0 Oudsbergen De 13-jarige Tibo Meermans, aangesloten bij Tennisdel Genk, won het voorbije weekend in zijn leeftijdsreeks de eindronde van het Belgian Junior Circuit. De manier waarop was overtuigend: in drie wedstrijden verloor Meermans slechts elf games. “Tibo kan zich echt vastbijten in een match”, zegt zijn Tennis Vlaanderen-coach Ronald Wind.

Tibo Meermans heeft net zijn eerste volledig jaar in de Topsportschool van Wilrijk achter de rug. De voorbije jaren was Meermans in de jongste reeksen een vaste waarde op het ‘Feest van de Jeugd’. Hij bevestigde het voorbije weekend met vlotte winst bij de jongens 13 op de eindronde van het Belgian Junior Circuit. De resultaten: 6-2, 6-3 tegen Lucah Dahlmann, 6-0, 6-3 tegen Antoine Mutombo en 6-2, 6-1 in finale tegen Matisse Wils. Nochtans leed Meermans twee weken eerder nog een nederlaag bij de 13-jarigen op het Belgian Junior Circuit-tornooi van Lovanium tegen Mateo Goubert. “Dat kan gebeuren”, zegt de Nederlander Ronald Wind, coach aan de Topsportschool. “Mateo is nu eenmaal altijd een lastige tegenstrever voor Tibo.”

“Voor aanvang van de eindronde in Wommelgem wist Tibo dat hij één van de favorieten was. Op die leeftijd is het niet altijd eenvoudig om daar goed mee om te gaan. Je moet het nog altijd op het terrein waarmaken. Tibo deed dat knap en kon zijn eigen spel spelen. Zijn voornaamste kwaliteiten ? Hij kan zich echt vastbijten in een match en is zowel op als naast het veld zeer gedisciplineerd en gestructureerd.”

Ook sterk bij volwassenen

Omdat er door de coronacrisis dit zomerseizoen geen internationale Tennis Europe-toernooien op het programma stonden, ging Meermans ook geregeld bij de volwassenen aan de slag. Met succes: als 13-jarige een toernooi winnen bij de mannen 3 is immers een hele prestatie. “Toernooien spelen bij de volwassenen is belangrijk in de ontwikkeling van een jeugdspeler”, zegt Wind. “Door de coronacrisis kreeg Tibo die opportuniteit en hij boekte zeer degelijke resultaten.”

Volgende week naar Slovenië

Meermans kan zich nu weer opmaken voor Tennis Europe-toernooien in de leeftijdsreeks tot 14 jaar. Indien corona niet opnieuw roet in het eten gooit, speelt hij volgende week de ‘Grawe Open’ in het Sloveense Maribor. “Daarna volgen twee trainingsweken en vervolgens gaat het naar Duitsland”, zegt Wind. “Tibo kan nog één jaar bij de 14-jarigen aan de slag. Het zou mooi zijn om begin volgend jaar rechtstreeks op de hoofdtabel van het prestigieuze Les Petits As-toernooi in Tarbes te geraken. Enkele goede resultaten kunnen hem flink op weg helpen.”