Subsidies tot 2.000 euro voor maatschappelijke projecten Birger Vandael

24 februari 2020

11u24 2 Oudsbergen Verenigingen, scholen en inwoners die maatschappelijke projecten willen opstarten die een meerwaarde voor Oudsbergen betekenen, kunnen daarvoor een subsidie tot 2.000 euro aanvragen.

“Zo’n project verbindt, bevordert samenwerking, verbetert de huidige toestand en/of heeft een positief effect op de maatschappij”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen voor Cultuur en Sport.

Het reglement is erg breed opgevat. “Het kan gaan over evenement, activiteiten, cultuur, maar bijvoorbeeld ook over mobiliteit, welzijn, zorg of gezondheid. We leggen wel enkele duidelijke criteria vast. Zo moet het project bijvoorbeeld openstaan voor het grote publiek en de reguliere werking van de vereniging overschrijden.” Eetdagen, quizzen en fuiven (behalve jongerenfuiven, die een subsidie voor veiligheidsmaatregelen kunnen aanvragen) komen dus niet in aanmerking.