Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking uitgewerkt Birger Vandael

04 maart 2020

09u18 0 Oudsbergen Oudsbergen heeft een nieuw, eengemaakt subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking uitgewerkt. Van de beschikbare kredieten gaat er maximum 70 procent naar mondiale projecten en maximum 30 procent naar inleefreizen en –stages. “We willen inwoners en verenigingen ondersteunen en aanmoedigen om mondiale projecten op te zetten”, zegt schepen van Sociale Zaken Kurt Plessers (CD&V).

Het gemeentebestuur biedt vier vormen van ondersteuning. “In de eerste plaats ondersteunen we verenigingen en burgers tot maximum 1.000 euro bij hun projecten. Ze moeten daarvoor op voorhand een projectaanvraag indienen die door een commissie van maximum negen inwoners beoordeeld zal worden”, zegt schepen Plessers.

“Een tweede vorm van ondersteuning is de subsidie van 300 euro voor wie minimum twee weken op inleefreis en –stage gaat. In noodsituaties kan het college beslissen om financiële hulp toe te kennen. Dat is de derde vorm van ondersteuning. Als laatste kunnen erkende verenigingen die sensibiliserende activiteiten organiseren in het kader van noordwerking onze infrastructuur twee keer per jaar gratis gebruiken.”