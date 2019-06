Subsidie voor werk rond dialect van Heemkring De Reengenoten BVDH

12 juni 2019

Heemkring De Reengenoten uit Meeuwen-Gruitrode krijgt van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) een subsidie van 14.688 euro voor het project ‘Stechele, zeivere, mùule en kalle! Promotie en behoud van dialect’. De heemkring organiseerde in het verleden regelmatig een wedstrijd om het mooiste dialectwoord en enkele jaren later ging men op zoek naar de mooiste dialectuitdrukking. Die werden gebundeld in de uitgave ‘Sjuun gezagd!’. Jaarlijks wordt er ook een dialectenavond georganiseerd. Bestuurslid Jean Bosmans kondigde al aan dat hij zeer gedreven bezig is aan een lijvig dialectwoordenboek. Wellicht horen we hier binnenkort meer nieuws over. Het project is één van de 142 dossiers die van de minister een positieve beoordeling kregen. In totaal vroegen 221 organisaties subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling.