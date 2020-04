Subsidie voor onderhoud sportterreinen Birger Vandael

02 april 2020

15u47 0 Oudsbergen Oudsbergen trekt jaarlijks 33.600 euro aan subsidies uit om erkende sportverenigingen te ondersteunen bij het onderhoud van hun terreinen. “We willen iedereen in beweging krijgen”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van Sport.

“Elke erkende vereniging die een erfpachtovereenkomst of recht van opstal heeft met het gemeentebestuur, krijgt dezelfde ondersteuning”, vertelt schepen van Sport Ilse Wevers (CD&V). De ondersteuning betreft een bedrag van 300 euro per tennisterrein of 150 euro per padelterrein. Voor voetbalterreinen bedraagt de subsidie 1.000 euro per kunstgrasterrein of terreinen die door het gemeentebestuur gemaaid worden. Voor terreinen die door de clubs zelf gemaaid worden bedraagt de subsidie 1.500 euro.

“De club kan zelf aangeven welke terreinen door het gemeentebestuur gemaaid moeten worden en welke niet”, stelt Wevers. “Uiteraard zijn de clubs vrij om de terreinen te beheren volgens eigen goeddunken, maar de subsidie moet aangewend worden voor het onderhoud van het terrein. Dit kan onder meer zijn voor bemesten, prikken, bijzaaien, doorzaaien, aanvullen of bezanden.”