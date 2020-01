Subsidie van 100 euro bij organisatie straatfeest BVDH

02 januari 2020

Voortaan kan je in Oudsbergen bij de organisatie van een straatfeest rekenen op een subsidie van 100 euro. Daarmee kan je bepaalde organisatiekosten dekken, zoals het bedrag voor affiches en uitnodigingen, versiering of materialen zoals een springkasteel. Het mag niet gebruikt worden om eten, drinken of cadeaus aan te kopen en ook niet om vervoerskosten te dekken.

“In Oudsbergen willen we inzetten op warme gemeenschappen en buurten waar mensen elkaar kennen. Eén van de middelen waarop we dat willen bereiken, is door straatfeesten een financieel duwtje in de rug te geven”, zegt Benny Spreeuwers (CD&V), schepen van Feestelijkheden. De subsidie kan slechts één keer per jaar worden aangevraagd. Een straatfeest moet niet verplicht om één volledige straat gaan, het kan ook betrekking hebben op een gedeelte of op meerdere straten. “Wij vereisen minimum 10 huisnummers in één gebied. Het initiatief moet door twee personen uit verschillende gezinnen worden genomen”, besluit Spreeuwers.