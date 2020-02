Stijn Willems volgt Ilse Creyns op in gemeenteraad



Birger Vandael

11 februari 2020

Raadslid Ilse Creyns (N-VA) nam om professionele redenen ontslag uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. “Door een nieuwe, internationale functie is het voor Ilse onmogelijk geworden om de avondlijke vergaderingen bij te wonen en de gemeenteraad voor te bereiden zoals ze dat graag zou doen”, klinkt het bij de partij. Ze wordt opgevolgd door Stijn Willems. Deze 23-jarige man is geboren en getogen in Opglabbeek. Hij combineert zijn studies met een job als zelfstandige. Naar eigen zeggen komt hij graag onder de mensen en vindt hij politiek engagement de manier bij uitstek om zich in te zetten voor zijn dorpsgenoten. “De voltallige fractie en het bestuur van N-VA Oudsbergen willen Ilse graag van harte danken voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan”, aldus de lokale N-VA.