Stegereindweg krijgt permanent eenrichtingsverkeer Birger Vandael

14 juli 2020

Vorig jaar werd de Stegereindweg tijdelijk een éénrichtingsstraat, met uitzondering van (brom)fietsers en (speed)pedelecs. “Deze proefopstelling werd geplaatst om het sluipverkeer vanaf de Weg naar Zwartberg tegen te gaan. Bovendien werd de veiligheid van de zwakke weggebruik aanzienlijk verbeterd”, legt Marco Goossens (CD&V), schepen van mobiliteit, uit. “De verkeerscommissie heeft de proefopstelling geëvalueerd en raadde aan om ze permanent in te voeren. Dat voorstel werd op de gemeenteraad van 29 juni goedgekeurd.” Het éénrichtingsverkeer blijft dus gelden. Het verkeer kan enkel nog inrijden via de Weg naar As.