Steek van hoornaar wordt Limburgse (79) fataal: "Ze vroeg nog om een zalfje, maar stuikte iets later ineen"

16 augustus 2019

13u48 8 Oudsbergen Eén steek van een Aziatische hoornaar in het hoofd is de 79-jarige Marie-Thérèse Berben uit Oudsbergen fataal geworden. Binnen het half uur zwol haar keel op en stierf ze in haar woning in het bijzijn van de mugarts. “We willen mensen waarschuwen met ons verhaal", vertelt neef Luc Berben.

Al weken zat er een nest hoornaars, een wespensoort, in het plafond van de garage van Marie-Thérèse Berben uit Oudsbergen. Op zich leek het niet veel kwaad te kunnen, want agressief schenen ze niet. “We hadden dat opgezocht, en blijkt dat hoornaars niet zomaar aanvallen", vertelt Luc Berben, die vlak bij zijn tante woont. “Ik kom er dagelijks over de vloer. Er zat inderdaad een gaatje in het plafond, waar af en toe een wesp uitkwam. Heel erg vond mijn tante dat niet, maar toch vervelend genoeg om er iets aan te doen.”

Tante kreeg een felle steek bovenop haar hoofd. Ze klaagde wel over pijn, en vroeg nog om een zalfje. Daar zou het wel mee opgelost zijn, dacht ze. Maar minuten later voelde ze zich plots niet goed worden. Voor ze het besefte, verloor ze het bewustzijn Luc Berben

Een andere neef werd ingeschakeld met de vraag om het gat te dichten. “We hadden dat al eens geprobeerd met een prop, maar die duwden ze er dag zelf alweer uit. Sterke beestjes. Mijn neef kwam maandag dan naar haar thuis om met een stevige plaat het plafond te dichten. Maar bij die werken schoot één plaat los en viel op de grond.”

Zalfje

Door de stress kwamen er plots heel wat wespen tegelijk naar buiten en zetten de aanval in op Marie-Thérèse en haar neef. “Samen liepen ze naar buiten, maar ze werden beiden fel gestoken. Mijn neef in de knie. En tante kreeg een felle steek bovenop haar hoofd. Ze klaagde wel over pijn, en vroeg nog om een zalfje. Daar zou het wel mee opgelost zijn, dacht ze. Maar minuten later voelde ze zich plots niet goed worden. Voor ze het besefte, verloor ze het bewustzijn. Mijn neef verwittigde intussen de hulpdiensten en liet ook mij snel langskomen.”

Adrenaline-inspuiting

Luc kwam binnengestormd en nam de telefoon over. “We kregen richtlijnen van de hulpdiensten. Mijn neef gaf intussen de hartmassage. De hulpdiensten namen het uiteindelijk over en de mugarts gaf haar nog een adrenalineshot. Dat doen ze blijkbaar bij felle steken. Maar blijkbaar was haar keel al gezwollen en kwam er ook maaginhoud in haar luchtpijp terecht. De ingespoten adrenaline had niet het juiste effect, en mijn tante stierf ter plaatse. We kunnen het niet geloven.”

We hebben ook nooit geweten dat ze er allergisch op zou reageren. Dat is volgens de hulpdiensten ook heel moeilijk te achterhalen. Het kan zijn dat je bij eerdere steek niet allergisch bleek, en dat het bij een volgende wespensteek tóch prijs kan zijn Luc Berben

De familie wil nu het verhaal met de wereld delen om gelijkaardige situaties te vermijden. “Tante was nog een kranige vrouw, die helemaal niet ziek was. We hebben ook nooit geweten dat ze er allergisch op zou reageren. Dat is volgens de hulpdiensten ook heel moeilijk te achterhalen. Het kan zijn dat je bij eerdere steek niet allergisch bleek, en dat het bij een volgende wespensteek tóch prijs kan zijn. Bel altijd het noodnummer van zodra de ademhaling stokt of iemand het bewustzijn verliest."

Minder gif dan gewone wesp

“Ook mijn andere neef die bij haar was, heeft het moeilijk”, zegt Luc. “Hij was bijzonder aangeslagen. De zwelling in zijn knie nam een dag later gelukkig af, en wat allergiepillen hielpen ook. Maar het is shockerend. Tante woonde hier achter en was als een moeder voor mij. Ze reed nog met de auto en zat tot voor kort bij een zangkoor. Dit is bijzonder abrupt gegaan.”

Volgens experts zijn hoornaars niet agressiever dan wespen en ligt de hoeveelheid gif bij een hoornaar zelfs lager dan bij een gewone wesp. Maar bij een allergie kan een steek evenwel toch fataal zijn.