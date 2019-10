Spelenderwijs rouwen op het kerkhof van Oudsbergen Emelie Wojcik

29 oktober 2019

18u38 2 Oudsbergen Kinderen uiten hun emoties anders dan volwassenen. Dus besloot de fusiegemeente Oudsbergen de begraafplaats in Gruitrode kindvriendelijk te maken door symbolische speeltuigen te bouwen. Zo moeten een hindernissenparcours en spreekbuis de kinderen helpen omgaan met verlies.

De speeltuigen op het kerkhof zijn er gekomen op vraag van kinderen en hulpverleners. “Oudsbergen wil zich profileren als kindvriendelijke gemeente”, zegt schepen voor Kinderen en jongeren Marco Goossens (CD&V). “Om aan de vraag te voldoen, zijn we gaan samenzitten met docente Lesley Vermeiren en studenten van de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool PXL. Zij vertelden ons dat kinderen spelenderwijs omgaan met verlies.”

De gemeente wilde meteen een project op het kerkhof van Gruitrode uitwerken. “We hebben dat kerkhof recent helemaal gerenoveerd, het was dus het ideale moment om ook ineens de speeltuigen te plaatsen”, aldus Goossens. Uiteindelijk wordt het totaalbudget voor dit project geraamd op 4.500 euro.

Vallen en opstaan

De speeltuin vormt een parcours en bevat verschillende elementen met telkens een symbolische betekenis. Zo staan er aan het begin en einde van het parcours emotietorens. Dat zijn grote houtblokken met figuurtjes op waarmee kinderen kunnen aanduiden hoe ze zich voelen. “De interpretatie van het kind staat centraal, zo kan het symbool van een vuurtje zowel woede als warmte betekenen”, zegt Goossens.

Verderop ligt een hindernissenparcours gemaakt van boomstammen. De hindernissen staan symbool voor het vallen en opstaan tijdens een rouwproces. Volgens Goossens zit er ook symboliek in de hulp die kinderen van een ouder of grootouder krijgen wanneer ze de hindernissen trotseren. Achter een grote berg, de moeilijkste hindernis van het parcours, ligt dan weer een spreekbuis verscholen in het groen. Daarin kunnen kinderen hun hart luchten zonder rechtstreeks met een volwassene te moeten praten. Het parcours wordt later op het jaar vervolledigd met een hut van wilgentakken waarin kinderen zich kunnen terugtrekken.

Begeleiding

De bedoeling is dat kinderen steeds onder begeleiding spelen. Dat kan zowel onder toezicht van familieleden als van professionele hulpverleners. Overlast verwacht de schepen dan ook niet. “Het is niet de bedoeling dat volwassenen hun kinderen hier ’s morgens afzetten en ’s avonds komen ophalen, daarvoor zijn er andere en leukere plekken in Oudsbergen.”

Om de begeleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen werken studenten van de Hogeschool PXL nog aan folders en een infobord. Die informatie moet hulpverleners inzicht geven in de symboliek van de speeltuigen en de manieren waarop ze in het rouwproces van de kinderen gebruikt kunnen worden.