Snelheidsremmers in Leemakkerstraat blijven BVDH

04 juni 2019

11u48 0

Na een positieve proefperiode werd beslist om de snelheidsremmers in de Leemakkerstraat te behouden. “Sinds 1 oktober 2018 liep een proefopstelling in de Leemakkerstraat. We hadden rijbaankussens aangebracht om de snelheid van het verkeer te verlagen”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van mobiliteit. De oplossing werd na zes maanden dus positief geëvalueerd.