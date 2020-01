Slachtoffer getuigt: “Plots stampte een man de achterdeur van mijn keuken in. Daar stond hij voor me met twee ijzeren staven in zijn handen” VCT

02 januari 2020

15u05 0 Oudsbergen Slachtoffer V. getuigde voor de strafrechtbank in Tongeren over een avond die ze niet snel zal vergeten. Een onbekende man drong om één uur ’s nachts binnen in haar woning aan de Ophovenstraat in Oudsbergen. “Mijn man lag al in bed. Plots hoorde ik veel lawaai en voetstappen tot aan mijn achterdeur. Een man stampte de deur in en stond met twee ijzeren staven voor mij. Ik was compleet in shock.” De indringer riskeert een celstraf van 10 maanden.

Slachtoffer V. werd overmand door emotie, terwijl ze haar verhaal van die avond aan de strafrechter vertelde. “Toen hij plots met die staven in zijn handen voor me stond, was ik in shock. ‘Wat doet die persoon hier?’, dacht ik onmiddellijk. Ik probeerde hem naar buiten te duwen maar toen sloeg hij me met die ijzeren staaf. Ik heb luid geschreeuwd en dan is mijn man naar beneden gesneld.” Haar partner vulde aan: “Ik zag hem in de keuken staan en schreeuwde ‘Eruit gij!”. Hij bleef staan met de twee staven in zijn hand. Ik heb hem dan buiten gegooid en ik heb met mijn lichaam de deur gebarricadeerd zodat mijn vrouw de hulpdiensten kon bellen.”

Gekend voor inbraak

De twee stelden zich burgerlijke partij en vorderden een morele schadevergoeding van 250 euro elk. “Het geld is voor ons niet belangrijk,” benadrukte V. nog. “Maar hij mag hier wel niet zomaar mee wegkomen, want hij is gekend voor inbraken met geweld.” De politie werd opgeroepen en stelde vast dat de man ook de afsluiting aan de woning vernield had. De verdachte werd later aangetroffen aan de achterdeur van een andere woning in de straat. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en kon geen zinnige uitleg geven voor zijn gedrag.

Niet aanwezig

Het schoenspoor dat in de woning van slachtoffer V. en haar man werd aangetroffen, kwam overeen met het schoenspoor van de beklaagde. Slachtoffer V. herkende de beschuldigde nadien ook tijdens een fotoconfrontatie. De man had al eerder diefstallen met geweld en braak gepleegd. Hij riskeert 10 maanden cel en een boete van 400 euro. “Jammer dat hij hier vandaag niet aanwezig is,” benadrukte de openbare aanklager. “Het zou goed geweest zijn dat hij eens geconfronteerd zou worden met het leed van de slachtoffers.”

Ook de advocaat van beklaagde P. betreurde dat zijn cliënt niet aanwezig was. “Ik wist ook niet dat hij vandaag niet zou komen. Jammer want hij had uitleg moeten geven aan de burgerlijke partijen.” De man, die geen wettige verblijfplaats heeft in België, verklaarde eerder dat hij dronken was en zich niets meer van de feiten herinnerde. De schadevergoeding die V. en haar partner vorderden werd niet betwist.

Vonnis volgt op 30 januari.