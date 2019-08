Slachtoffer (45) dodelijk vluchtmisdrijf Oudsbergen lag al voor aanrijding op de rijweg BVDH HAA

11 augustus 2019

21u20 74 Oudsbergen Het slachtoffer van het dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Oudsbergen lag al op de rijweg vóór hij werd aangereden door de auto. Dat is gebleken uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zo meldt het parket van Limburg.

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat het 45-jarige slachtoffer met zijn fiets al op de rijweg lag voordat de aanrijding met de wagen gebeurde. Hoe de man juist op de weg terechtkwam, wordt nog onderzocht.

Het parket van Limburg besliste intussen om de bestuurder vrij te laten. “Zijn rijbewijs blijft wel ingetrokken en hij moet zich ter beschikking houden van de gerechtelijke diensten”, zegt parketwoordvoerder Pieter Strauven. Na alles in overweging te hebben genomen werd wel besloten dat de man niet zal worden voorgeleid.

Vluchtmisdrijf

Een politiepatrouille reed zondagochtend omstreeks 02.50 uur over de Weg naar Gruitrode in de richting van Opglabbeek-centrum, toen ze in de verte een ongeval zagen gebeuren. Bij aankomst ter plaatse troffen ze een fietser aan op de rijweg. De bestuurder van de auto was verder gereden zonder te stoppen. De politie diende de eerste zorgen toe aan het slachtoffer en verwittigde de medische hulpdiensten. De toestand van de fietser was meteen zeer ernstig en de MUG-arts kon helaas enkel nog het overlijden vaststellen.

Ondertussen werd het signalement van de bestuurder verspreid naar andere politieteams in de omgeving. De wagen en de bestuurder werden even later aangetroffen. De man werd van zijn vrijheid beroofd en de auto werd getakeld met het oog op verder onderzoek. In opdracht van het parket kwamen een verkeersdeskundige, een sporenteam, een wetsdokter en een ballistisch expert ter plaatse. Die maakte een 3D-scan van de plaats van het ongeval. De Weg naar Gruitrode werd tijdelijk afgesloten in twee richtingen.