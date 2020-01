Rouwregister voor vermoorde missionaris geopend Birger Vandael

28 januari 2020

10u53 3 Oudsbergen In de bibliotheek van Meeuwen ligt vanaf dinsdag een rouwregister voor de vermoorde missionaris Jef Hollanders. De pater uit Meeuwen (83) kwam op zondag 12 januari om bij een roofmoord in Zuid-Afrika. Aanstaande zaterdag om 10.30 uur vindt er een herdenkingsviering plaats in de Sint-Martinuskerk van Meeuwen.

De begrafenis van Hollanders in Zuid-Afrika trok 3.000 rouwenden. Ook in Meeuwen leeft iedereen mee met de gebeurtenissen. “We betuigen ons medeleven aan de familie voor deze laffe roofmoord voor wat kleingeld. Jef Hollanders was een gekend figuur en kwam nog elke zomer terug naar Limburg om zijn familie te bezoeken”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “We willen alle Oudsbergenaren de kans geven om hun medeleven te betuigen. Daarom ligt er vanaf dinsdag 28 januari een rouwregister in de bibliotheek in Meeuwen, waar het tijdens de openingsuren ondertekend kan worden.”