Restaurant Slagmolen krijgt na successen een tweede parking BVDH

03 december 2019

13u44 2 Oudsbergen November was opnieuw een geweldige maand voor restaurant Slagmolen uit Oudsbergen. Zo kreeg zaakvoerder Bert Meewis van Gault&Millau de titel ‘Chef van het Jaar 2020'. Zijn restaurant behaalde een score van 18/20. Bovendien kunnen ze ook een vergunning aanvragen voor een tweede parking.

Momenteel heeft Slagmolen een parking voor 32 wagens. Die kan echter niet worden uitgebreid. “Achter het gastenverblijf is wel ruimte voor een tweede parking voor 28 voertuigen. Die bevindt zich dan op wandelafstand van het restaurant”, zegt Lode Ceyssens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen. “De locatie ligt echter in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.”

Historisch gegroeid

Daarom moest het restaurant eerst een planologisch attest aanvragen voordat er een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. “Net als het provinciebestuur en onze gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, vinden we dat restaurant Slagmolen een goede invulling geeft aan een belangrijk monument en dorpsgezicht. De bestemming van het gebouw is historisch gegroeid en beschouwen we daardoor als vergund”, zegt Ceyssens.

“De parking wordt uitgevoerd in kiezel, zodat het regenwater nog in de bodem kan doordringen. Rondom de parking wordt er zo’n 3 meter aan groenaanplantingen voorzien, waarmee de parking in het landschap ingepast kan worden.”