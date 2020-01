Qmusic vernoemt nieuwe awards naar nietsvermoedende Ria (49) uit Oudsbergen: “Het gouden beeldje lijkt sprekend op mij” Birger Vandael

31 januari 2020

06u00 0 Oudsbergen Qmusic-dj’s Vincent Fierens en Joren Carels zullen vrijdagavond de RIA’s uitreiken. Die nieuwe awards zijn eerder ludieke prijzen voor bekende Vlamingen die het afgelopen jaar de showbizz mee hebben gekleurd. Als ambassadeur ging Qmusic op zoek naar de perfecte Ria en die vonden ze in Wijshagen, een gehucht van Oudsbergen. “Ik wist totaal niet waaraan ik me moest verwachten”, glimlacht uitverkorene Ria Schrooten (49).

Op het moment dat Qmusic tijdens het programma ‘Radio Liberation Front’ de actie aankondigde, was Ria naar de zender aan het luisteren in de wagen. “Niet dat ik een groot muziekkenner ben, maar ik hoorde ze plots babbelen over een wedstrijd waarbij men op zoek was naar de geschikte Ria. Die zouden ze eens flink in de watten leggen, al zeiden ze niet waarom. Mijn dochter Merel sprong meteen op de kar en begon mijn kandidatuur kracht bij te zetten via de app.”

Nadat vriendinnen van Ria en ook Ria’s zonen Rein en Toon hun mama aanmoedigden om er vol voor te gaan, ging het plots snel. “Achteraf hoorde ik dat mijn zoon Toon ook zijn klasgenootjes had aangesproken en op die manier moet het zijn dat ik veel steun kreeg bij mijn kandidatuur. Vermoedelijk heeft Qmusic me daarom uitgekozen als ambassadrice.”

Vroeg verjaardagscadeau?

Nog steeds onwetend over wat haar te wachten stond, werd Ria opgehaald door de mensen van het programma. Het enige wat ze kon doen, was kleren aantrekken waarin ze zich comfortabel zou voelen. “Ik dacht aanvankelijk dat het iets te maken zou hebben met Kerstmis omdat mijn naam voorkomt in ‘Maria’. Dit jaar word ik ook vijftig dus dat had ook een reden kunnen zijn voor een vroeg feest. Uiteindelijk bleek dat men een speciale award in het leven zou roepen met dezelfde naam als de mijne. Een geweldig concept!”

Concreet zal Qmusic prijzen uitreiken als ‘Beste Reserve Niels Destadsbader’, ‘Beste Dochter Van’ en ‘Beste Afterparty’. Bij zo’n award hoort natuurlijk ook een beeldje en daarvoor werd Ria ingeschakeld. “We reden met z’n allen naar fotostudio Marjo in Opglabbeek. Met behulp van een 3D-scanner maakt men daar levensechte miniatuurbeeldjes. Ik werd op een draaiende schijf geplaatst en uiteindelijk werd er een gouden beeldje van mij gemaakt. Daar lijk ik sprekend op! Zelfs de veters en mijn ketting kloppen.”

Hopen op Koen Wauters

Vrijdagavond moet Ria natuurlijk zelf ook aanwezig zijn bij de uitreiking van de awards. Ze neemt haar vrienden en familie mee voor een prachtavond. “Ik mag zelfs één keer het beeld overhandigen”, vertelt ze enigszins nerveus. “Mijn dochter hoopt dat Marie en Samson zullen langskomen. Zelf hou ik van Nederlandstalige muziek, dus doe mij maar Koen Wauters! Het is in elk geval een hele beleving. Ik voel me nu eventjes een belangrijk persoon en probeer er zoveel mogelijk van te genieten!”