Publiek kan videoconferentie rond gemeenteraad volgen via YouTube: “Al 350 vergaderingen binnen de gemeente hebben we op die manier gedaan” Birger Vandael

21 april 2020

12u34 0 Oudsbergen Op maandag 27 april vindt de volgende vergadering van de gemeenteraad en de OCMW-raad van Oudsbergen plaats. Omwille van de coronamaatregelen vergaderen de raden via een videoconferentie, die door iedereen kan gevolgd worden via YouTube. In de gemeente heeft men intussen de smaak van de videoconferenties al helemaal te pakken.

“In maart vergaderde de gemeenteraad voor het eerst digitaal, via e-mail. Dat was enkele dagen nadat de lockdown werd afgekondigd, waardoor het nog niet haalbaar was om de zitting via videoconferentie te laten verlopen”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Intussen zijn we een maand verder en staat onze techniek voor videoconferenties helemaal op punt. Binnen de gemeente zelf gingen er de laatste maand immers al meer dan 350(!) vergaderingen door via videoconferentie. Daardoor kunnen we de volgende gemeenteraadszitting via video laten verlopen en zelfs openstellen voor het publiek.”

Werkwijze

De gemeenteraad kan online gevolgd worden op het YouTube-kanaal van Oudsbergen. Via de website en de Facebookpagina van het gemeentebestuur zal deze link verspreid worden. “Met de fractieleiders hebben we afgesproken om ten laatste vrijdagavond alle vragen over te maken. Tijdens de zitting kunnen de leden van de fracties die daarvoor aangeduid werden hun vraag stellen. De betrokken schepen beantwoordt die vraag. De vraagsteller kan daarop reageren en eventueel nog een bijkomende vraag stellen. Hierop geeft de bevoegde schepen een antwoord. Het slotwoord is voor de vraagsteller”, licht Lode Ceyssens de werkwijze toe.

De stemming verloopt via een digitaal formulier, de opname van de vergadering dient als zittingsverslag. Op 23 april vindt er ook een test-gemeenteraad plaats.