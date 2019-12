Positieve evaluatie proefopstelling Verbindingsstraat BVDH

09 december 2019

Om het sluipverkeer in de Verbindingsstraat te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren, werd er in 2018 een proefopstelling geplaatst. De Verbindingsstraat werd in tweeën geknipt ter hoogte van de Kasteelstraat, om zo het sluipverkeer onmogelijk te maken. Na een eerste testperiode werd de afsluiting op vraag van een lokale ondernemer enkele tientalleren meter verder in de straat geplaatst. “Na deze aanpassing voerden we een nieuwe testperiode van zes maanden in. Die periode is intussen voorbij.”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van mobiliteit. “Er werden geen klachten geformuleerd. Daarom blijft de Verbindingsstraat dus afgesloten.”