Pelle (16) is terug thuis en bedankt ploegmaten KSK Meeuwen voor succesvolle veiling Birger Vandael

22 augustus 2019

16u20 0 Oudsbergen De U17-afdeling van voetbalploeg KSK Meeuwen heeft getoond dat het haar spelers een warm hart toedraagt. Het zamelde via een veiling met de hulp van KRC Genk ruim 5.000 euro in voor de vzw ‘All 4 Pelle’. Die werd opgezet voor hun verlamde ploegmaat Pelle Moesen (16) uit Bree. “We willen iedereen bedanken voor de steun", aldus Pelle en vader Geert.

Het tragische verhaal van Pelle Moesen speelde zich vorig jaar af tijdens een zomerkamp in Spanje. Bij een duik brak hij zijn nek en uiteindelijk raakte hij blijvend verlamd vanaf de schouders. Het leven van hem en zijn familie zou nooit meer hetzelfde zijn. Na een lange revalidatie in onder meer Pellenberg verblijft Pelle al enkele weken terug thuis, met alle nodige aanpassingen die daarbij komen kijken. Inmiddels klinkt Pelle weer hoopvol: “Ik doe nog steeds de dingen die ik vroeger deed, zoals naar Bree gaan met m’n vrienden. Als ze naar me kijken, houdt me dat niet tegen.”



Steun van KRC Genk

Voetballer bij KSK Meeuwen kan Pelle niet langer zijn, maar hij maakt wel nog deel uit van de ploeg. Door te helpen op de parking van KRC Genk tijdens het kampioenenjaar zamelden een vijftiental vrijwilligers al heel wat geld in voor de vzw. KRC Genk betaalde de vrijwilligers en schonk bovendien enkele gadgets zoals gesigneerde ballen, schoenen, truitjes, keepershandschoenen en een verzorgingstas voor een veiling.

Italiaanse dug-outstoel

Via www.auction-for-pelle.be werd deze veiling opgestart. “Ons pronkstuk was een speciale Italiaanse dug-outstoel”, vertelt mede-initiatiefnemer Luk Kathagen. “Die lieten we met goedkeuring van KRC Genk maken bij de producent ‘Toora Benelux’, die de stoel sponsorde. Genk regelde zelf dat alle spelers dit exemplaar ook zouden signeren. Uiteindelijk leverde deze stoel 1.500 euro op. (De koper is een Genksupporter die wenst anoniem te blijven, red.) De verzorgingstas blijft zelfs binnen de ploeg, want onze eigen verzorger kocht dit hebbedingetje aan. Helaas waren er ook een drietal mensen die na het winnende bod moeilijk bereikbaar bleken te zijn.”

5.292 euro

Het totaal ingezamelde bedrag bedraagt 5.292 euro. “We hadden gehoopt op 5.000 euro, dus zijn tevreden met het bedrag”, analyseert Kathagen. “We hadden stiekem ook nog gehoopt op de steun van een Limburgs bedrijf, maar die is er helaas niet gekomen.”

Binnenkort zal de cheque worden overhandigd aan de familie van Pelle. Op zaterdag 23 november organiseert de vzw zelf ook nog een eindbenefiet in Itterdal Opitter. Het ingezamelde geld moet helpen om het leven van de jonge Pelle toch nog enigszins comfortabel te maken.