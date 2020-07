Pastorij van Wijshagen wordt online te koop aangeboden Birger Vandael

10 juli 2020

07u57 0 Oudsbergen In de Pastorij van Wijshagen worden de plannen voor een taverne niet gerealiseerd. Daarom wordt het gebouw nu online te koop aangeboden.

De Pastorij van Wijshagen staat al ettelijke jaren leeg. In 2012 wou het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode het gebouw al een nieuwe bestemming geven. “Wij dachten aan een herinrichting als taverne”, laat Kurt Plessers (CD&V), schepen van patrimonium weten. “Het gebouw is gelegen langs het fietsroutenetwerk, dus het zou ideaal zijn geweest om de locatie te herwaarderen in het kaderen van het erfgoedtoerisme. Helaas hebben we toen niemand gevonden die de uitbating op zich wilde nemen.”

Grote erfgoedwaarde

De pastorij is een gebouw met een grote erfgoedwaarde en is dan ook opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed. “Om leegstand en verval tegen te gaan, gaan we nu over tot een verkoop. We hopen dat de volgende eigenaar een geschikte bestemming vindt en het gebouw in zijn glorie zal herstellen”, aldus Plessers.

De verkoop zal gerealiseerd worden via het verkoopplatform en elektronisch biedingssysteem van CoVast. Het systeem van online biedingen zal een breder publiek bereiken. Bovendien maakt het een opbod mogelijk tussen de verschillende kandidaten.