Parket duidelijk na dood 45-jarige vader van drie kinderen: “Aanrijder zal zich voor rechter moeten verantwoorden” BVDH

12 augustus 2019

16u02 1 Oudsbergen Niet alleen in Beringen is men momenteel in diepe rouw, ook in Opglabbeek moet men plots afscheid nemen van Jos Wauters. Deze 45-jarige man kwam het afgelopen weekend om het leven bij een verkeersongeval aan De Weg naar Gruitrode.

Aanvankelijk werd dit weekend gesproken over het aanrijding tussen fietser en wagen, waarna de chauffeur van de wagen vluchtmisdrijf pleegde. Na het nodige onderzoek bleek echter dat het niet om een klassieke aanrijding ging. Zo lag het slachtoffer reeds op de rijbaan voor dat hij in aanraking kwam met het voertuig. De chauffeur reed echter wel weg van het ongeval en liet dus na om de man in nood te helpen. Het slachtoffer overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Daarom is de chauffeur zijn rijbewijs kwijt en moet hij beschikbaar blijven voor de gerechtelijke diensten.

Bij het parket van Limburg benadrukt men dan ook dat het onderzoek niet geseponeerd werd. Er werd evenwel besloten om de chauffeur niet voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Vermoedelijk zal later in de politierechtbank blijken wat er precies gebeurd is deze zaterdagnacht.

Vader van drie kinderen

De familie van het slachtoffer wenst niet te reageren op de feiten. Wel blijkt dat Wauters in Opglabbeek erg actief was. Zo zat hij in de ouderraad van de basisschool, waar zijn twee zonen ook school lopen. De man had nog een oudere dochter, die reeds in het middelbaar zit. Ook bij de ouderraad verkiest men om het verlies op serene wijze te verwerken.