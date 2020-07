Parkeerplaatsen aan apotheek Heuvelstraat worden ‘kortparkeer’-plaatsen Birger Vandael

16 juli 2020

De parkeerplaatsen bij de apotheek in de Heuvelstraat in Oudsbergen zullen ‘kortparkeer’-plaatsen worden. “Momenteel worden de parkeerplaatsen voor de apotheek veel gebruikt door omwonenden. Omdat hun auto’s langdurig blijven staan, is er minder plaats voor de bezoekers van de apotheek”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van mobiliteit. “Om de parkeerplaatsen gericht te kunnen gebruiken, zal kortparkeren worden ingevoerd.” Gebruikers van de parkeerplaatsen zullen maximum 1 uur mogen blijven staan. Voor de overige parkeerplaatsen in de straat zal deze beperking niet gelden.