Oudsbergse specialist agendabeheer voelt heropstart winkels Birger Vandael

04 mei 2020

12u25 0 Oudsbergen De Oudsbergse specialist in agendatools ‘Appoint’ voelt dat de bedrijven, winkels, handelaars en zelfstandigen opnieuw perspectief krijgen bij de heropstart van hun activiteiten. “We krijgen meer en meer vragen binnen van nagenoeg de volledige retailsector”, stelt zaakvoerder Pascal D’Helft vast.

Appoint is een KMO die marktleider is in niet medisch online agendabeheer en ook leverancier van websites en webshops. Via de agendatool konden klanten online al afspraken inboeken bij bijna alle Vlaamse politiezones maar ook bij bedrijven als Mediamarkt, Delhaize en BMW. Door de toenemende interesse is Appoint al gestart met gestroomlijnde toegangscontrole in gemeentelijke containerparken en bibliotheken.

Meer dan 20.000 afspraken per dag

“Dagelijks worden er momenteel meer dan 20.000 afspraken ingeboekt bij fietswinkels, verzekeringsmakelaars, immokantoren en zelfs met vakbonden i.v.m. dossiers rond tijdelijke werkloosheid”, geeft D’Helft nog mee. Wie meer wil te weten komen over de zaak, kan terecht op www.appoint.be.