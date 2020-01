Oudsbergse kunstacademies blijven (voorlopig) behouden BVDH

03 januari 2020

08u40 1

Kunstacademie Noord-Limburg en Ga voor kunst blijven ook in 2020 actief in Oudsbergen. Daarvoor moest de gemeenteraad wel een overeenkomst sluiten met de nieuwe interlokale vereniging Ga voor kunst. “De Genkse Academie heeft een vestigingsplaats in deelgemeente Opglabbeek om er kunstonderwijs aan te bieden. In het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs is die werkwijze niet meer toegelaten”, zegt Ilse Wevers (CD&V), als schepen bevoegd voor de kunstacademies. “Omdat we nog onderzoeken hoe we het kunstonderwijs in Oudsbergen zullen organiseren, blijven de twee academies op hun huidige locaties kunstonderwijs aanbieden.”