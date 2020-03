Oudsbergenaar speelt dj vanuit zijn kot Birger Vandael

27 maart 2020

Oudsbergenaar Wesley Vanhaeren zal vanavond vanuit zijn kot dj spelen in de Zonnbebloemstraat. “Om 18 uur doe ik een oproep om allemaal het Limburgs volkslied mee te zingen. Dit om de stilte te doorbreken. Vanaf 18.30 uur start ik met een mix van allemaal verzoekjes die jullie als buren mogen aanvragen.” Dergelijke aanvragen verlopen via het gsm-nummer van Wesley, dat de buren op een briefje kregen. “Ik verwacht jullie aan de voordeur of op de oprit, zodat we samen kunnen klinken op een gezonde toekomst en iedereen kunnen danken voor zijn of haar inzet.”