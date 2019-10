Oudsbergenaar, Oudsberger of Oudsburger? N-VA vraagt duidelijkheid BVDH

Is het nu eigenlijk Oudsbergenaar, Oudsberger of Oudsburger? Heel wat inwoners uit Oudsbergen en omstreken hebben er nog steeds geen sluitend antwoord op. De N-VA-fractie zal op de gemeenteraad van aanstaande maandag dan ook vragen om duidelijkheid te scheppen over deze benaming en meteen ook over de Oudsbergse (of Oudsbergense) adjectieven. “Om de fierheid en samenhorigheid te benadrukken of te bevorderen, zou het volgens ons bovendien zinvol zijn om niet alleen een gemeentelijk logo te hebben, dat fijn is als briefhoofd of als footer in briefwisseling en op pamfletten, maar om ook een eigen wapenschild te hebben en een eigen gemeentelijke spreuk”, stelt raadslid Frieda Gijbels. N-VA stelt alvast voor om de heemkundige kringen in te schakelen voor deze vraagstukken.