Oudsbergen zet vol in op veilige schoolomgevingen BVDH

24 september 2019

11u54 0 Oudsbergen Op de gemeenteraad van maandagavond 23 september stelde Frieda Gijbels van oppositiepartij N-VA de vraag of Oudsbergen al een aanvraag tot vergoeding heeft ingediend bij de Vlaamse Overheid in het kader van de veiligheid van de schoolomgeving. Uit de repliek bleek dat de gemeente hier volop aan werkt.

“Voor kleine ingrepen zoals het aanleggen van gevleugelde zebrapaden of het plaatsen van verkeersremmers kunnen gemeenten tot 25.000 euro steun krijgen”, verduidelijkte Gijbels.. Vanuit het gemeentebestuur werd benadrukt dat veilig schoolverkeer een topprioriteit is en er een dossier wordt voorbereid om in te dienen. “Dit betreft het plaatsen van accentpalen, dat zijn felgekleurde palen die in de buurt van de schoolpoort staan. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn waarschijnlijk de octopuspalen.”

Mobitool

Verder is de gemeente ingestapt in het project Mobitool van de provincie, waarbij schoolroutes worden geanalyseerd. Per schoolomgeving wordt er ook nog eens een plan om maat gemaakt. De meest concrete uitwerking volgt wellicht in Louwel, waar ter hoogte van de Kreemersstraat dit jaar nog snelheidsremmers worden aangebracht. Bij de RUP’s die er lopen, zal ook telkens bijzondere aandacht naar de schoolomgevingen gaan. Met verder ook nog wijkagenten en verkeerslessen is de gemeente volop bezit met het thema.