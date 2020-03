Oudsbergen werkt als vierde Limburgse gemeente samen met ombudsman Birger Vandael

02 maart 2020

15u29 0

In navolging van Pelt, Sint-Truiden en As zal de gemeente Oudsbergen als vierde Limburgse gemeente gaan samenwerken met de Vlaamse Ombudsdienst. De overeenkomst loopt voor de volgende drie jaar en is kosteloos. “We vinden het belangrijk dat we luisteren naar onze inwoners, want we willen dat elke Oudsbergenaar gehoord wordt”, vertelt schepen voor Participatie Hanne Schrooten (CD&V). “Soms geraken klachten echter niet in de eerste lijn opgelost of is de burger niet tevreden met de manier waarop zijn klacht afgehandeld werd. Daarom sloten we nu een overeenkomst af met de Vlaamse Ombudsman, die als neutrale derde partij zulke dossiers zal behandelen.” Bart Weekers, de Vlaamse Ombudsman, hoopt dat andere gemeenten in Limburg snel zullen volgen.