Oudsbergen voorziet 350.000 euro aan geschenkbonnen voor getroffen handelaars Birger Vandael

17 juli 2020

De gemeente Oudsbergen lanceert een nieuwe cadeaubon die besteed kan worden bij handelaars die door de coronacrisis werden getroffen. Voor elke inwoner die voor 15 euro van deze coronabonnen koopt, legt het gemeentebestuur er 15 euro bij. In totaal trekt het gemeentebestuur op die manier 350.000 euro uit voor deze actie.

“De bedoeling is om in het najaar van start te kunnen gaan met de actie”, zegt Benny Spreeuwers (CD&V), schepen van lokale economie. De bonnen kunnen enkel bij getroffen handelaars benut worden. “De horeca en de toonbankhandelaars hebben erg geleden door de verplichte sluiting. We willen dan ook een systeem opzetten waarmee we hen kunnen herlanceren.”

Per gezin

De bonnen kunnen per gezin worden aangekocht. “Eén lid van het gezin kan voor elk gezinslid bonnen aankopen. Een gezin van vier personen betaalt dus 60 euro en ontvangt voor 120 euro aan bonnen. Meestal ligt het aankoopbedrag in de winkel ook hoger dan de waarde van de bonnen. Dat noemt men het multiplicatoreffect: wij trekken er 350.000 euro voor uit, maar de actie heeft het potentieel om meer dan 700.000 euro aan extra inkomsten naar de getroffen handelaars te leiden”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Kwetsbare gezinnen krijgen trouwens per gezinslid 15 euro aan waardebonnen zonder dat ze zelf bonnen moeten aankopen.

Tijdens de zomermaanden wordt het concept verder uitgewerkt, in overleg met Unizo en Horeca Oudsbergen. “We zouden aan de inwoners van Oudsbergen dan ook willen vragen deze bonnen massaal te gebruiken en zo de lokale handelaars te steunen”, roept Ronny Voortmans van Horeca Oudsbergen op. De bestaande geschenkbonnen van Unizo blijven overigens ook bestaan.