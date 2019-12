Oudsbergen verheugd met goedkeuring subsidiebesluit gemeentelijke samenwerkingen Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

19u23 0 Oudsbergen De burgemeester van Oudsbergen is bijzonder verheugd met de goedkeuring van het subsidiebesluit voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. “Dankzij de fusie tussen Meeuwen-Gruitrode kon de gemeente extra investeren in personeel om een goed dossier uit te schrijven voor de komende legislatuur", aldus burgemeester Lode Ceyssens.

Op 12 december ondertekende minister van Wonen Matthias Diependaele het subsidiebesluit voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) voor Vlaanderen. Daarbij hoort dus ook IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ: Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal. “De fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabeek zorgde voor een versterking van het draagvlak en de financiering binnen De Intergemeentelijke Samenwerking Lokaal Woonbeleid (IGS)”, stelt Ceyssens. “ We zijn dan ook bijzonder verheugd dat ons dossier over de hele lijn is goedgekeurd.” De gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal werkten als GAOZ al tien jaar samen rond lokaal woonbeleid.