Oudsbergen vergroot woonzorgzone met woning in Rozenstraat Birger Vandael

26 maart 2020

14u20 1 Oudsbergen Met de aankoop van een bijkomende woning in de Rozenstraat zal de gemeente Oudsbergen de woonzorgzone verder vergroten. “Dit gebied is al grotendeels in onze eigendom, vorig najaar werden er reeds drie woningen gesloopt”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

Oudsbergen wil het volledige gebied tussen de Kimpenstraat, Rozenstraat en Lemmensweg integreren in deze woonzorgzone. “Met de aankoop van deze woning blijft er nog één woning over waarvan we nog geen eigenaar zijn, maar ook de onderhandelingen met die eigenaar zijn lopende.” Het gemeentebestuur trekt 295.000 euro uit voor deze aankoop.

Groot aaneengesloten gebied

Aanvankelijk waren de woningen Rozenstraat 13 en 15 niet opgenomen in de plannen. “Tijdens gesprekken met de eigenaars merkten we dat er geen draagvlak was voor deze plannen, waarna we de gesprekken over een verkoop hebben opgestart. Zo bekomen we een groot aaneengesloten gebied, dat beter en logischer ontwikkeld kan worden. In een eerste fase zal het woonzorgcentrum Kimpenhof kunnen uitbreiden, nadien worden er assistentiewoningen en levensloopbestendige appartementen ontwikkeld.”