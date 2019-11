Oudsbergen uit kritiek op nieuw reglement voor fuifbussen: “Factuur wordt doorgeschoven naar jeugdverenigingen” BVDH

25 november 2019

14u03 0 Oudsbergen In het nieuwe reglement van de provincie omtrent fuifbussen, staat dat de provincie financieel tussenkomt voor een bedrag van maximaal 50% van de kosten voor het inleggen van een fuifbus, met een maximum van 400 euro per fuifbus. De overige 50% is dus voor de fuiforganisator. Vanuit Oudsbergen wordt er kritiek geuit daarop: “Het is onaanvaardbaar dat de factuur voor de helft wordt doorgeschoven naar de verenigingen”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen voor Kinderen en Jongeren.

Met het nieuwe reglement voor fuifbussen komt het provinciebestuur deels tegemoet aan de noden van de verenigingen en besturen. “Het positieve aan het verhaal is dat heel wat regeltjes en voorwaarden wegvallen. Maar eigenlijk wordt ermee verdoezeld dat de factuur wordt doorgeschoven naar de jeugdverenigingen”, gaat Goossens verder.

Volgens de schepen zijn dergelijke fuifbussen in Oudsbergen van een grote meerwaarde. “We willen dat jongeren na een fuif veilig naar huis vervoerd kunnen worden. Dat is broodnodig in een uitgestrekte landelijke gemeente waarin het aanbod van openbaar vervoer sowieso al onvoldoende is. De fuifbussen zorgen ervoor dat er minder ouders op en neer moeten rijden en jongeren niet meer in het donker moeten fietsen.”

Subsidiereglement

Uit onderzoek van het gemeentebestuur bleek al dat jongeren vinden dat er in Oudsbergen te weinig jeugdfuiven zijn en daardoor vaker naar omliggende gemeenten afzakken. “Daarom zullen wij samen met de jeugdraad een bijkomend subsidiereglement voorbereiden om als gemeentebestuur een deel van deze bijkomende kosten voor jeugdverenigingen te dragen”, besluit Goossens.