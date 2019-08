Oudsbergen toegevoegd aan lijst warme gemeenten BVDH

20 augustus 2019

15u00 0 Oudsbergen Na een pilootproject in vijf steden, werden 42 nieuwe warme steden en gemeenten aangeduid. Daarbij ook de gemeente Oudsbergen. “Eén op vijf jongeren kampt met psychische problemen, het is dan ook hoog tijd om er iets aan te doen”, stelt schepen van Welzijn Kurt Plessers (CD&V).

Plessers verwijst naar de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Dat is ronduit ontluisterend, met een hoog zelfdodingscijfer in Vlaanderen als gevolg. Als Warme Gemeente verenigt Oudsbergen alle organisaties die werken rond kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo bundelen we de krachten om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.”

Warme William

Oudsbergen heeft acht pijlers opgesteld op deze veerkracht bij jongeren te versterken. Ze krijgen hulp van een Consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven. “De acties passen bij de initiatieven die we nemen als Kindvriendelijke Gemeente, een label dat we al eerder kregen toegekend en dat we nu willen verlengen”, zegt Plessers. “Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.”