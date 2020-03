Oudsbergen subsidieert schoolzwemmen Birger Vandael

30 maart 2020

10u22 2

De gemeente Oudsbergen vindt het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen en hun zwemvaardigheid onderhouden. Om dat te stimuleren, blijft de gemeente de scholen die zwemlessen willen aanbieden, subsidiëren. “Zwemmen draagt bij tot de ontwikkeling en zelfredzaamheid van kinderen. Als gemeente willen we daarom blijven investeren in schoolzwemmen”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen voor Kinderen en Jongeren. “Voor de kinderen van de Oudsbergse lagere scholen geven we een subsidie van 45 euro per kind voor schoolzwemmen, goed voor in totaal 75.000 euro. Voor kinderen van Oudsbergen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, voorzien we ook een tussenkomst van 45 euro per schooljaar.”