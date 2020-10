Oudsbergen start met ontwerp voor fietspaden aan Weg naar Opoeteren en Weg naar Zwartberg Birger Vandael

06 oktober 2020

Oudsbergen wil deze legislatuur starten met het ontwerp voor fietspaden langs de Weg naar Opoeteren en de Weg naar Zwartberg. Deze maken ook deel uit van het meerjarenplan. Bovendien wordt de riolering en wegenis heraangelegd. “Uit ervaring weten we dat de opmaak van die plannen heel wat tijd in beslag neemt. We kunnen nu dus nog niet met zekerheid zeggen dat de werken ook deze legislatuur al gaan starten. Tijdens de gemeenteraad legden we de samenwerking met Fluvius vast, zodat er ook nieuwe, gescheiden riolering kan aangelegd worden”, vertelt schepen van openbare werken Marco Goossens (CD&V). De werken aan de Weg naar Zwartberg worden geraamd op 2 miljoen euro, die aan de Weg naar Opoeteren op 2,65 miljoen euro.