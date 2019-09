Oudsbergen sluit als één van de eersten aan bij ‘Mijn Burgerprofiel’ BVDH

13 september 2019

Sinds deze week is Oudsbergen aangesloten op Mijn Burgerprofiel. Dat is een online profielpagina waar je je persoonlijke gegevens terugvindt die bij de overheid bekend zijn, zowel op Vlaams als federaal niveau. Verschillende attesten kunnen digitaal worden aangevraagd en zijn meteen beschikbaar. “Mijn Burgerprofiel is een project van de Vlaamse Overheid om digitalisering een boost geven”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), schepen van communicatie en participatie. “Toen we onderzochten of een fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek een meerwaarde was, concludeerden we dat we meer digitale dienstverlening wilden aanbieden en een voortrekkersrol wilden opnemen. We zijn bovendien de elfde gemeente die Mijn Burgerprofiel in gebruik neemt.” Het project werd pas in december officieel gelanceerd en staat dus nog min of meer in de kinderschoenen.