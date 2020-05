Oudsbergen schenkt 18 plexiglazen schermen aan woonzorgcentra Birger Vandael

13u50 0 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen schenkt 18 plexiglazen schermen aan de woonzorgcentra, zodat familiebezoeken veilig achter een scherm kunnen plaatsvinden. “Nu de coronamaatregelen versoepelen en er meer sociale contacten zullen zijn, willen we er als gemeentebestuur voor zorgen dat die contacten zo veilig mogelijk verlopen”, zegt schepen van Welzijn Kurt Plessers (CD&V).

“Het risico indachtig hebben we besloten om schermen in plexiglas aan te bieden, die op de tafel geplaatst kunnen worden zodat het bezoek veilig kan verlopen”, verduidelijkt Plessers. “In totaal leveren we 18 schermen aan Kloosterhof, Armonea en ’t Broek. Kimpenhof had zelf al schermen besteld.”

De totale kostprijs voor de schermen bedraagt 1.350 euro. Die kosten neemt het gemeentebestuur op zich.

Oudsbergen blijft de situatie in de verschillende woonzorgcentra van nabij opvolgen. “Ik heb minstens één keer per week contact met de verschillende campusdirecteurs. Op die manier blijven we als gemeente goed op de hoogte van eventuele besmettingen en welke voorraden beschermingsmateriaal de woonzorgcentra nog in huis hebben”, besluit Plessers.