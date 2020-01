Oudsbergen schaft premies voor sanering en duurzame opleiding af BVDH

02 januari 2020

14u28 0 Oudsbergen Vanaf 1 januari 2020 zijn d e gemeentelijke premies voor de sanering van stookolietanks en voor het volgen van een duurzame opleiding niet langer van kracht. Dat werd beslist op de gemeenteraad van 16 december 2019. Het gaat om enkele premies die nog dateerden van de periode voor de fusie.

De bewoners van het voormalige Meeuwen-Gruitrode konden een premie aanvragen voor het laten ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen van een stookolietank op hun grondgebied. “We hebben beslist om deze premie niet meer uit te reiken, omdat het gaat om een wettelijke verplichting waaraan onze burgers moeten voldoen”, vertelt Marco Goossens (CD&V), schepen van Afvalverwerking.

Opleiding niet populair

Daarnaast werd een premie uitgereikt voor het volgen van een opleiding over milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, wonen en leven. “Deze premie werd de laatste jaren niet aangevraagd. Wegens gebrek aan populariteit hebben we beslist om ook deze premie af te schaffen”, zegt Goossens. “Bovendien was er sprake van ongelijkheid aangezien enkel de inwoners van het grondgebied Meeuwen-Gruitrode deze premies konden aanvragen.”

Er wordt wel gewerkte met een overgangsperiode. “Inwoners die een opleiding volgden of hun stookolietank lieten reinigen in 2019, hebben nog tot en met 31 juli 2020 de tijd om een premie-aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur”, besluit Goossens.