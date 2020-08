Oudsbergen reageert op negen nieuwe coronabesmettingen: “Alle niet sportieve activiteiten tot 30 september geannuleerd” Birger Vandael

05 augustus 2020

17u22 0 Oudsbergen In Oudsbergen werden de voorbije dagen negen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de waarschuwingsdrempel werd overschreden. Het gemeentebestuur reageert daarop met verscherpte maatregelen. “Alle niet-sportieve activiteiten en alle evenementen in Oudsbergen tot ten minste 30 september worden geannuleerd. Ook grote sportevenementen kunnen niet doorgaan”, vertelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V).

Het gemeentebestuur verplichtte eerder al het dragen van mondmaskers in openbare gebouwen en op publieke evenementen. Nu volgen er dus bijkomende maatregelen voor activiteiten en evenementen. “Enkel onze jeugdkampen en het vakantieaanbod voor jongeren gaan wel door”, verzekert Ceyssens zijn inwoners.

Dat geldt niet voor de culturele gebouwen. Omdat deze gesloten blijven, wordt ook de start van het culturele seizoen uitgesteld. “De sporthallen zijn enkel open voor sporters, er worden geen toeschouwers binnengelaten.” Burgemeester Ceyssens roept voorts de sportverenigingen op om zoveel mogelijk buiten te sporten. “Ook al is binnen sporten toegelaten, toch vragen we met aandrang aan alle sportverenigingen om zoveel mogelijk buiten te sporten. We vragen hen ook om de richtlijnen van hun federaties strikt op te volgen.”

Ingang op 6 augustus

“Later deze maand zullen we evalueren of de maatregelen verlengd worden. Er zal dan ook een overleg plaatsvinden met de betrokken horecazaken over Meeuwen kermis”, zegt burgemeester Ceyssens. De maatregelen werden op 5 augustus goedgekeurd door waarnemend Limburgse gouverneur Michel Carlier en gaan in op 6 augustus.

Communicatie

“Omdat de informatie en richtlijnen in deze tijden zo snel veranderen, moedigen we onze burgers aan om zoveel mogelijk beroep te doen op de digitale informatiekanalen van de gemeente. De gemeentelijke website en Facebookpagina worden altijd up-to-date gehouden”, besluit burgemeester Ceyssens.