Oudsbergen pleit voor behoud van afvalcontainers BVDH

20 december 2019

10u28 5

Limburg.net introduceert in de loop van 2021 een nieuw afvalinzamelingssysteem, het zogenaamde Optimo-systeem. Uit het proefproject in Wijshagen en Ellikom bleek echter dat de bewoners hun afvalcontainers misten. Oudsbergen nam dan ook het initiatief om de gemeenten met afvalcontainers te verenigen. “Het gaat om acht gemeenten in Limburg”, vertelt schepen Marco Goossens (CD&V). “We brachten deze gemeenten samen en schreven een brief naar Limburg.net om voor het behoud van de afvalcontainers te pleiten. We willen dat ze mee opgenomen worden in het bestek dat Limburg.net zal opstellen.”