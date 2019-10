Oudsbergen onthult ambitieus dienstverleningsplan Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

11u28 0 Oudsbergen De puzzelstukjes van Oudsbergen zijn gelegd. “Eén voor één”, zegt Lode Ceyssens. De burgemeester van de nieuwbakken fusiegemeente heeft een ambitieus plan klaar inzake dienstverlening dat volgend jaar wordt uitgerold. “Zowel in Opglabeek als Meeuwen-Gruitroden worden de loketten behouden, maar het bestuur trekt daarnaast de kaart van snelbalies en werken op afspraak gecombineerd met vrije inloopmomenten en digitale dienstverlening. Aan het eind van deze puzzel zal ongeveer de helft van de nu 250 personeelsleden.”

In het voorjaar zijn onze medewerkers in veertien verschillende teams van start gegaan om onze beleidslijnen uit te werken in acties en doelstellingen”, vertelt Ceyssens. Het enorme karwei vormt de basis voor een meerjarenplan dat in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. “Het digitale speelt een cruciale rol”, zegt de burgemeester. “Werkende gezinnen hebben vaak minder tijd en we willen voor hen een flexibel systeem creëren. Inwoners blijven in beide gemeentehuizen terechtkunnen voor bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs of bouwvergunning, en dat moet efficiënt gaan. Die efficiëntie was dan ook enkel mogelijk dankzij schaalvergroting door de fusie.”

In twee minuten geholpen aan de snelbalie

De deadline voor het dienstverleningsplan is 1 januari 2021. “Er moet immers nog heel wat gebeuren”, verklaart de burgemeester. “We gaan stap voor stap te werken. Zo is het de bedoeling dat je op termijn voor handelingen die korter dan 2 minuten duren, in beide gemeenten bij een snelbalie terecht kunt. Een inwoner moet dan niet verder naar de gespecialiseerde balie van burgerzaken of omgeving, maar wordt meteen geholpen door de eerste medewerker die hij aanspreekt. De medewerkers aan deze snelbalies kunnen snel en consequent te werk gaan omdat ze geen telefoons meer zullen moeten beantwoorden, dat gebeurt voortaan door de klantendienst achter de schermen.

Handelingen die langer duren gebeuren bij voorkeur op afspraak. Inwoners kunnen vanaf 2020 online, telefonisch of aan alle loketten een afspraak maken over burgerzaken, bouwen en wonen, vrije tijd of welzijn. Daarmee beperken we de wachttijden en hebben onze medewerkers meer tijd om de best mogelijke dienstverlening aan te bieden”, vertelt Ceyssens.

Nieuwe webstek

Ook komt Oudsbergen weldra met een heuse nieuwe webstek. “In oktober leggen we het bestek voor de nieuwe website van Oudsbergen voor aan de gemeenteraad. De website moet de spil worden in onze digitale dienstverlening, dus we willen die zo sterk en efficiënt mogelijk maken. De kostprijs van de website wordt geraamd op zo’n 40.000 euro.”

Driedimensionele afspraak met inspecteur

Nieuwe virtuele politieloketten in beide gemeentehuizen moeten voordelen bieden aan burger en politie. “De burger neemt plaats achter een driedimensionaal scherm en wordt live geholpen door een inspecteur die zich op een andere locatie bevindt”, legt burgemeester Ceyssens uit. “Hij of zij kan dan een gesprek voeren, een klacht indienen of iets melden. Het systeem laat ook toe om documenten uit te wisselen.”