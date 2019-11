Oudsbergen mikt op nieuwe website voor zomervakantie BVDH

19 november 2019

10u24 0

Oudsbergen zet volop in op digitale dienstverlening en wil volgend jaar een nieuwe website lanceren. Het bestek daarvoor werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De kosten worden geraamd op 40.000 euro. “Oudsbergen is een gemeente van meer dan 23.000 inwoners met hoge ambities op het vlak van digitale dienstverlening”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), schepen van communicatie en participatie. “Binnen ons nieuw dienstverleningsplan neemt onze website een prominente plek in. Het moet een stevige basis zijn waarop we kunnen verder bouwen. Daarom hebben we de tijd genomen om een uitgebreid lastenboek uit te schrijven, waarin onder meer een intranet, een digitaal stratenplan, een zaalzoeker en een verenigingendatabank zijn opgenomen. Uiteraard moet de website ook voldoen aan de nieuwe Europese toegankelijkheidsregels.” De nieuwe website moet voor de zomervakantie 2020 online zijn.