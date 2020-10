Oudsbergen maakt werk van nieuw mobiliteitsplan Birger Vandael

05 oktober 2020

13u16 1 Oudsbergen Het gemeentebestuur van Oudsbergen maakt werk van een nieuw mobiliteitsplan voor de periode 2020- 2030. De voormalige gemeente Meeuwen-Gruitrode had nog een plan dat dateert uit 2011. Opglabbeek had een mobiliteitsplan uit 2018. Nu wordt een firma aangesteld om een volledig nieuw plan te ontwerpen. De volledige opdracht wordt geraamd op 60.500 euro inclusief btw.

“Het mobiliteitsplan wordt de kapstok waaraan wij ons beleid over mobiliteit gaan ophangen. We schenken daarin extra aandacht aan verkeersveilige schoolomgevingen en aan de fietsverbindingen tussen de dorpskernen van Oudsbergen, maar ook aan het tegengaan van sluipverkeer”, vertelt schepen van Mobiliteit Marco Goossens (CD&V). Het plan wordt ook de aanleiding om op termijn deelstudies uit te voeren. “Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een studie die de schoolomgeving in het centrum van Opglabbeek evalueert, zodat we kunnen bekijken of daar aanpassingen nodig zijn”, aldus Goossens.