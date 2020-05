Oudsbergen koopt grond van 5,6 hectare voor uitbreiding industrieterrein Birger Vandael

28 mei 2020

10u14 1 Oudsbergen De gemeente Oudsbergen betaalt 336.000 euro voor een perceel industriegrond van 5,6 hectare, gelegen tussen de Industrieweg-Noord en de Weg naar Zwartberg. Het perceel zal mee worden opgenomen in de uitbreiding van het industrieterrein.

“Het bedrijventerrein in Opglabbeek zal uitbreiden met 31 ha. Daarvan is 5,5 ha voorzien voor een nieuw lokaal bedrijventerrein met kmo’s en zo’n 25 ha voor een uitbreiding van het regionale bedrijventerrein met zo’n 50 bedrijven”, zegt Benny Spreeuwers (CD&V), schepen van Industrie en Lokale Economie. “Het perceel grond dat we nu aankopen, ligt in deze uitbreidingszone. Het aankoopbedrag voor dit perceel werd door de schatter vastgelegd op 336.000 euro.”

Ondertekende overeenkomst

“We hebben al een ondertekende overeenkomst van de verkoper ontvangen. Intussen probeert de verkoper de verkoop te annuleren en staat het perceel te koop aan 1,7 miljoen euro”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Daarom heeft het gemeentebestuur juridisch advies ingewonnen. “De twee adviezen die we hebben ontvangen bevestigen allebei dat de overeenkomst bindend is. De verkoop gaat dus door aan het bedrag van 336.000 euro.”