Oudsbergen investeert komende zes jaar 42 miljoen euro: nieuwe technische dienst, nieuwe sporthal en renovatie van Commanderij Birger Vandael

18 december 2019

16u18 10 Oudsbergen In het eerste meerjarenplan van de gemeente Oudsbergen voorziet het gemeentebestuur 42 miljoen euro aan investeringen. Naast het geld dat naar wegen en fietspaden gaat, vallen vooral de investeringen in gebouwen op. Een nieuwe technische dienst (5 miljoen euro), een nieuwe sporthal in Opglabbeek (8,8 miljoen euro), de renovatie van de Commanderij (4,5 miljoen euro) en de buitenwerken aan de kerk van Meeuwen (2 miljoen euro) nemen ongeveer de helft van het investeringsbudget in.

Volgens burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) is het meerjarenplan het resultaat van het bundelen van de krachten van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. “Zo kunnen we onze ambities omzetten in werkelijkheid”, vertelt hij tevreden. Oudsbergen houdt de belastingen op 6,5 procent en de opcentiemen op 880, het niveau dat bij het begin van de fusiegemeente werd ingevoerd. “Ons financiële plaatje toont aan dat we gezond zijn”, stelt schepen van Financiën Jo Seutens (CD&V). “Wij sluiten af met een positieve autofinancieringsmarge van 1,58 miljoen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 441.833 euro.”

Op vlak van veiligheid stijgen de bijdrages aan politie en brandweer. Oudsbergen mag wel rekenen op een snel interventievoertuig in de nieuwe technische dienst, waar ook lokalen worden ingericht voor brandweerofficieren. “Dit kan levensreddend zijn”, onderstreept Ceyssens. Bovendien wordt er ook 1 miljoen euro voorzien voor slimme camera’s op strategische plaatsen.

Duurzaamheid

Daarnaast komt de gemeente niet tussen in de afvalfactuur, maar zet het wel in op duurzaamheid in de vorm van premies voor de aanleg van een groendak of de installatie van een warmtepomp. Op vlak van wonen trekt Oudsbergen middelen uit voor enkele strategische aankopen (zoals aan de Weg naar Helchteren). Er is één miljoen uitgerekend voor de herinrichting van de site van de voormalige rijkswachtkazerne en het gebied op de hoek van de Dorpsstraat en de Weg op Bree in het centrum van Meeuwen.

Er gaat 8,3 miljoen euro naar verkeersveiligheid, wat ook het belang van dit thema aanduidt. Het meest prominente fietspad komt er aan de Grote Baan, de N73 die in Ellikom van Bree naar Peer loopt. Er komen ook fietspaden langs de Wijshagerkiezel, de Weg naar Opitter, op het industrieterrein in Opglabbeek, de Kruisstraat, de Weg naar Opoeteren, de Weg naar Zwartberg en de Peerderbaan. De gemeente hoopt nog op een aantal subsidies (in totaal zo’n 3,5 miljoen euro) bij verschillende fietspadentrajecten. Voor wat de herinrichting van het bedrijventerrein betreft, gaat het om bijna 7 miljoen euro.