Oudsbergen helpt inwoners met nieuwe initiatieven BVDH

11 september 2019

09u45 0 Oudsbergen Oudsbergen wil inwoners en verenigingen een duwtje in de rug geven om nieuwe initiatieven op te starten. Om uit te werken hoe dat precies moet gebeuren, organiseert het gemeentebestuur vier denkgroepen in oktober.

“Concreet gaat het over steun aan burgers die een initiatief uit de grond stampen dat bijdraagt aan de levendige, warme en duurzame gemeente die Oudsbergen wil zijn”, zegt schepen van communicatie en participatie Hanne Schrooten (CD&V).

Het gemeentebestuur denkt aan ondersteuning op verschillende gebieden. “We zien vier verschillende onderdelen: ondersteuning van buurten, Noord-Zuidprojecten, impulsprojecten voor verenigingen en maatschappelijke projecten”, gaat Schrooten verder. “Hoe die ondersteuning er precies moet uitzien, willen we samen met onze inwoners uitwerken. Daarom organiseren we vier denkgroepen op 21, 22, 23 en 24 oktober. We hebben ook enkele vragenlijsten uitgewerkt.”

Nieuwe werkings- en investeringssubsidies

Wie interesse heeft om mee te denken, vindt alle info op www.oudsbergen.be/projectondersteuning. Naast deze subsidies wordt er ook gewerkt aan een nieuw voorstel voor de werkings- en investeringssubsidies.